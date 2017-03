JEC tem chances, mas fica no empate com o Brusque, fora de casa

O jogo era difícil, mas o Joinville arrancou um ponto do Estádio Augusto Bauer, em Brusque. O Tricolor não foi bem no primeiro tempo, equilibrou o duelo logo após o intervalo, teve chances, mas não conseguiu a primeira vitória fora de casa. O placar de 0 a 0 não chegou a ser comemorado, mas tira o Tricolor provisoriamente da lanterna do Campeonato Catarinense.

Com sete pontos — ainda na zona do rebaixamento —, o JEC sobe uma posição, pula para o nono lugar e passa o Almirante Barroso, que joga neste domingo, contra o Tubarão, no Sul do Estado.

Pelo Estadual, o próximo jogo do Joinville é justamente contra o Barroso, no próximo sábado, em Joinville. Antes, na quarta-feira, o Tricolor recebe o Gurupi-TO pela terceira fase da Copa do Brasil.

O jogo



O primeiro tempo foi do Brusque. Os donos da casa tomaram as iniciativas do duelo e, logo no começo da partida, quase marcaram em duas ocasiões. Na primeira tentativa, Leilson tentou jogada por dentro, mas Matheus saiu bem do gol. No minuto seguinte, Eliomar ganhou de Max, chutou na ponta direita e Matheus salvou. Na sobra, Renan Teixeira afastou, tirando o perigo da defesa do JEC.

O Joinville não criou grandes chances na primeira etapa. Na melhor chegada, Luiz Menezes chutou de fora da área aos 20 minutos e a bola passou à direita do goleiro Rodolpho.

Os chutes de fora da área, por sinal, foram um destaque do confronto. O Brusque usou bastante a estratégia para tentar chegar ao gol. Aos 41 minutos, Boquita arriscou e Matheus mostrou que está em grande fase, com linda defesa no ângulo.

No segundo tempo, o domínio do Brusque diminuiu. O Joinville mudou o esquema — passou a atuar no esquema 3-4-3 — e levou mais perigo aos donos da casa. Bruno Batata, que substituiu Marlyson, teve duas grandes chances.

Na primeira, aos 13 minutos, Breno cruzou pela direita e a bola sobrou para Bruno Batata, que arriscou, mas a bola desviou na zaga do Brusque, que evitou o gol do JEC. Aos 24, Aldair fez jogada pelo meio. Bruno Batata recebeu na ponta esquerda, arriscou e Rodolpho evitou o gol em bola rente a trave.

O Brusque só buscava o gol em chutes de fora da área com Jonatas Belusso. No entanto, faltava pontaria ao artilheiro do Brusque no Campeonato Catarinense.



No fim, o placar de 0 a 0 permaneceu sem inspiração dos ataques das duas equipes.