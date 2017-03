Jovem de 26 anos é assaltado em Blumenau

Roubo 02/03/2017 | 11h17

Um jovem de 26 anos foi assaltado na manhã de quarta-feira na Rua Ari Barroso, no Salto do Norte, em Blumenau. Ele estava indo trabalhar quando foi abordado por um homem de bicicleta — que fez menção de estar armado — e anunciou o assalto, segundo informações repassadas para a Polícia Militar.



O assaltante fugiu em direção ao Terminal do Aterro levando o celular da vítima. A PM foi acionada por volta das 7h e fez buscas, mas o assaltante não foi localizado.