Justiça do Equador bloqueia US$ 40 milhões devidos à Odebrecht

Um juiz do Equador bloqueou US$ 40 milhões devidos à Odebrecht, como parte de uma investigação sobre o pagamento de propinas da empreiteira brasileira a políticos equatorianos. A informação foi confirmada pela Procuradoria do país, nesta quinta-feira.

"O objetivo de bloquear os pagamentos é garantir uma eventual indenização ao Equador pela construtora brasileira, que teria pago propinas no país num valor de US$ 33,5 milhões", indica em um comunicado.

Uma empresa estatal encarregada da administração de uma refinaria e outra de água potável que deviam cerca de US$ 40 milhões receberam a "ordem" de um juiz de Quito de não pagar o montante à Odebrecht "enquanto durarem as investigações sobre o pagamento de propinas", acrescentou.

Em dezembro passado, a Procuradoria ordenou operações de busca e apreensão nos escritórios da Odebrecht no Equador, enquanto a Justiça proibiu temporariamente o Estado de firmar contratos com a empresa.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht pagou, entre 2007 e 2016, cerca de US$ 33,5 milhões a funcionários do Equador, e encontrou problemas com a aprovação de projetos em 2007 e 2008.

O presidente Rafael Correa expulsou a gigante brasileira em 2008 por irregularidades na construção de uma usina hidrelétrica. Após um acordo, a Odebrecht retornou, em 2010, para o país.

A empreiteira e a filial Braskem concordaram em pagar multas de US$ 3,5 bilhões para os Estados Unidos, Suíça e Brasil pelo sistema de propinas.