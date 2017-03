Lápides judias de NY desabaram por falta de manutenção

Nova York 05/03/2017 | 22h12

As lápides derrubadas em um histórico cemitério judaico de Nova York sofreram a ação do tempo e da falta de manutenção, e não do vandalismo - informou a Polícia neste domingo (5), no momento em que vários incidentes antissemitas se espalham pelos Estados Unidos.

Vários oficiais foram no sábado à noite ao Cemitério Washington, do Brooklyn, e se abriu uma investigação para determinar se foi crime de ódio, acrescentou a Polícia.

"Depois de uma investigação mais profunda (...) parece que as lápides caíram como resultado do abandono prolongado, da falta de manutenção, ou de fatores ambientais", declarou um porta-voz policial à AFP neste domingo.

Nas últimas semanas, surgiram denúncias de dezenas de ameaças de bomba contra organizações judaicas e foram registradas profanações de outros três cemitérios dessa comunidade nos EUA.

Alguns críticos atribuem esses incidentes à retórica incendiária do presidente Donald Trump, a qual - alegam - alimenta a intolerância e a xenofobia.

A Liga Antidifamatória, um grupo de direitos civis que luta contra o antissemitismo, indicou na semana passada que foram feitas 121 ameaças contra escolas e grupos civis judeus nos Estados Unidos desde 1º de janeiro.

