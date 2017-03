Legisladores americanos debatem Obamacare por mais de 24 horas

Washington 09/03/2017 | 16h45

Um painel do Congresso americano superou nesta quinta-feira 24 horas seguidas de debate sobre os planos do Partido Republicano para abolir a reforma sanitária conhecida como Obamacare, o que demonstrou as profundas divisões em relação às novas propostas.

Os legisladores da formação política do presidente Donald Trump têm maioria nas duas casas do Congresso. No entanto, muitos desses republicanos são contra a reforma proposta.

Após um debate de 18 horas, o Comitê de Meios e Arbítrios tornou-se nesta quinta-feira o primeiro painel a aprovar o projeto de lei para revogar e substituir o Obamacare, reforma sanitária promovida pelo ex-presidente Barack Obama.

Entretanto, o Comitê de Energia e Comércio -outro painel que começou a analisar a legislação nesta quarta-feira na mesma hora- continuou discutindo um dia depois.

Os líderes republicanos seguem em frente com sua proposta, apesar da crescente oposição inclusive dentro do partido, e esperam aprovar o projeto de lei no início de abril.

* AFP