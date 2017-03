Leite diminui a queimação? Veja mitos e verdades sobre a azia

Desconforto 07/03/2017 | 13h00 Atualizada em

É só comer alguma coisa que já começa uma queimação no peito. Se você se identificou com essa afirmação, talvez faça parte dos 20 milhões de brasileiros que sofrem de azia, conforme estima a Organização Mundial da Saúde (OMS). E se você não conhece essa sensação, saiba que ela pode aparecer a qualquer momento.

— Normalmente, se pegar a população geral, todo mundo teve azia alguma vez na vida — avalia o chefe do Serviço de Gastroenterologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital Moinhos de Vento, Ismael Maguilnik.



Mas antes de começar a falar do problema, é preciso estar ciente dos tipos de azia. Tem aquele provocado pela alimentação (esse que você ainda pode ter) e aquele relacionado ao refluxo. O primeiro caso aparece depois da ingestão de grande quantidade de comida e até de episódios de estresse ou preocupação. Já quem sofre com refluxo, quando o suco gástrico faz o caminho contrário dos alimentos, pode ter como gatilho o consumo de café, bebidas alcoolicas, alimentos gordurosos (em excesso) e o tabagismo.

— A gordura retarda o esvaziamento do estômago e, para quem tem tendência ao refluxo, pode ser um desencadeante — explica o professor titular da UFRGS Carlos Fernando de Magalhães Francesconi.

Independentemente do que provocou a azia, receitas do tempo da vovó não faltam na hora de apagar a queimação. Com a ajuda dos dois especialistas, listamos cinco mitos e verdades que rondam o problema.