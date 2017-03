Lesionados, Diego Jardel e Leandro Silva desfalcam o Avaí

Baixas 03/03/2017 | 17h15 Atualizada em

Duas importantes peças do time do Avaí irão desfalcar o time no início do returno do Campeonato Catarinense. O meia Diego Jardel e o lateral-direito Leandro Silva se machucaram e deve ficar duas semanas em tratamento. Os dois atletas lesionaram a coxa.

Diego Jardel sentiu no jogo que eliminou o Leão da Copa do Brasil, na derrota nos pênaltis para o Luverdense. Já Leandro Silva vinha atuando com desconforto no local, segundo o comandante avaiano.

Além dos dois jogadores, seguem no departamento médico azurra os volantes Luan e Judson, que se recuperam de problemas musculares. A boa notícia é que o meia Lucas de Sá, que machucou o joelho durante um treinamento já está na fase de transição, perto de retomar os trabalhos com bola.

Para o compromisso deste domingo, às 18h30min, contra o Inter de Lages, Claudinei Oliveira irá mandar uma equipe alternativa a campo. O treinador não revelou ainda se irá optar por um time misto ou totalmente reserva. O que ele já adiantou é que Alemão, Betão e Romulo não jogam. Mas a tendência é que Marquinhos, Capa e Kozlinski também fiquem de fora.

- O Leandro Silva tem jogado com incômodo. O Capa temos preocupação, é um jogador muito intenso. O Betão e o Alemão já falei, o Marquinhos ainda vamos ver, é isso, é meio time. Principalmente se vamos dar uma oportunidade para o Douglas jogar ali no lugar do Mauricio (Kozlinski), para o Douglas não perder tanto o ritmo de jogo. Temos que ver esses jogadores jogando - disse Claudinei Oliveira.

***Com informações do repórter Janniter De Cordes, da rádio CBN Diário.

