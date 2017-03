Logan chega aos cinemas do Vale do Itajaí

Na telona 02/03/2017 | 14h21

O filme de ação, drama e ficção-científica, Logan, já está nas salas de cinema da região. Aliás, é o único longa que estreia nesta semana em Blumenau, Balneário Camboriú, Brusque e Itajaí. A produção americana, com 135 minutos, mostra em um futuro próximo, um Logan cansado que cuida do doente Professor Xavier em um esconderijo na fronteira mexicana.



Mas as tentativas de Logan de se isolar do mundo e do próprio legado são interrompidas com a chegada de uma jovem mutante. O longa promete ser uma despedida emocionante para os fãs. Vai perder?



Confira o trailer da produção:





No elenco, além de Hugh Jackman estão Boyd Holbrook, Doris Morgado, Patrick Stewart, Elizabeth Rodriguez, Stephen Merchant, Richard E. Grant. O roteiro é de Scott Frank, James Mangold e Michael Green e a produção executiva de Joseph M. Caracciolo Jr., Stan Lee, James Mangold e Josh McLaglen. A direção é de James Mangold.