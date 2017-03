Maior parte do sábado é de sol, mas dia deve terminar com chuva em SC

De olho no tempo 04/03/2017 | 08h42 Atualizada em

A maior parte do sábado é de sol em Santa Catarina. Imagem de satélite do Sul do Brasil nesta manhã mostrou nuvens mais carregadas na região do Rio Grande do Sul e de países vizinhos. Com isso o Oeste catarinense ficou com o céu um pouco mais encoberto já nas primeiras horas. Ao longo da tarde a nebulosidade avança, trazendo condições de chuva até o anoitecer em SC.

— Para o período entre o meio da tarde e o turno da noite a previsão indica chuva para todas as regiões de Santa Catarina. Pontualmente há risco de temporais com raios e trovoadas. Isso tudo por conta do calor, que segue forte no Estado — explica a técnica em meteorologia Bianca Souza.

As temperaturas ficam elevadas neste sábado em SC. A máxima gira entre 31ºC e 33°C na maior parte das cidades. Apenas a Serra catarinense deve registrar marcas um pouco mais baixas, em torno dos 26°C.

Imagem de satélite mostra parte de SC com céu limpo, mas a nebulosidade deve avançar ao longo do dia Foto: Reprodução / Imagem de satélite

Tempo no domingo:

— Uma frente fria, que é um sistema de chuva, vai passar pelo oceano na altura de Santa Catarina neste domingo. Por isso o dia vai ser de muitas nuvens. A previsão é de períodos de chuva intercalados com algumas aberturas de sol, que ocorrem mais à tarde. As temperaturas sobem, mas no termômetro não ficam tão elevadas quanto as deste sábado. A máxima fica na casa dos 30°C, com 26°C nas regiões da Serra e do Planalto Norte — adianta a técnica em meteorologia Bianca Souza.



