Mais de 1,4 milhão de veículos passaram pelas BRs entre Florianópolis e Curitiba no Carnaval

Trânsito na folia 02/03/2017 | 11h55 Atualizada em

Mais de 1,4 milhão de veículos passaram pelas rodovias federais entre Florianópolis e Curitiba durante os seis dias de Carnaval. Segundo a Autopista Litoral Sul, que administra as BRs 101, 376 e 116 nos trechos entre as duas capitais, o movimento é 18% maior do que o dos dias normais.

A empresa também prestou mais de 4 mil atendimentos a motoristas nas rodovias neste período, entre eles os de emergência envolvendo vítimas: 52 vítimas leves, quatro moderadas e três graves. No total, 187 acidentes foram registrados nas vias administradas pela Autopista, um deles com morte — na BR-376 em São José dos Pinhais (PR), na madrugada do último domingo.



Nesta quinta-feira, dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostraram uma redução de 36% no número de mortes e acidentes no Estado durante o Carnaval, com relação ao mesmo período de 2016. Neste ano, foram 170 acidentes, 167 feridos e sete mortes. Em 2016, 11 pessoas morreram em rodovias federais catarinenses.

Leia mais notícias:

Autopista aumenta valor do pedágio da BR-101 em 13,04% em SC

Autopista projeta 670 mil veículos no fim de ano nas BRs entre os litorais de Santa Catarina e Paraná