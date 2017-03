Mais de 100 mortos em 48h por causa da seca na Somália

Mogadíscio 05/03/2017 | 13h40

Cento e dez pessoas morreram no sul da Somália nas últimas 48 horas em consequência da seca, anunciou o primeiro-ministro somali Hassan Ali Khaire.

Segundo ele, as vítimas também sofreram com diarreias severas provocadas pela água insalubre nas regiões do sul da Somália.

As autoridades locais acrescentaram que a maioria dos mortos é de crianças e idosos.

A Somália decretou no final de fevereiro estado de catástrofe nacional pela seca que atinge o país e ameaça a cerca de três milhões de pessoas.

A seca na Somália deixou 185.000 crianças em situação à beira da fome, e nos próximos meses espera-se que este número alcance 270.000 crianças, segundo o Unicef.

nur-cyb/jhd/gm/eg/cn