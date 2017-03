Mais uma pedreira no caminho do JEC

A missão do Joinville neste sábado não será nada fácil. Mesmo classificado à terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor anda em baixa no Campeonato Catarinense. A vitória do Tubarão sobre o Criciúma, no meio da semana, piorou a situação: agora, o JEC é o lanterna do Estadual.

Por este motivo, é grande a necessidade de vencer o Brusque, neste sábado, às 18h30, no Estádio Augusto Bauer.

O problema é que, ao contrário do Joinville, o rival vive ótima fase. Além da segunda colocação no turno do Catarinense, os comandados de Pingo só caíram na Copa do Brasil depois disputa acirradíssima, nos pênaltis, contra o Corinthians, dono da melhor campanha no Campeonato Paulista.

Ciente do tamanho da pedreira que terá pela frente, o técnico Fabinho Santos não poupou elogios ao Brusque.

— É uma equipe muito forte fisicamente e tecnicamente. Vamos tentar bloquear bem, principalmente o meio-campo deles, que merece muita atenção nossa — detalhou.

Uma das apostas para superar este grande desafio é justamente o ambiente mais positivo criado após a vitória de quarta-feira, contra o São Raimundo-PA, que levou o Tricolor para a terceira fase da Copa do Brasil.

— Foi muito importante porque essa questão moral mexe com o atleta. Por isso, jogar fora de casa e conseguir resultado positivo será muito bom para nós sairmos desta situação difícil no Estadual — analisou o treinador.

Mas, como é de costume, a comissão técnica terá de pensar em soluções para os deslfalques. Na defesa, Roberto, volante que atuava improvisado na lateral direita, está suspenso. Além dele, o atacante Fabinho Alves será poupado em razão do forte desgaste físico.

As substituições não foram confirmadas, mas é provável que Danrlei atue na lateral e Henrique Mattos retome seu lugar na defesa – na quarta, ele foi poupado por dores na região lombar.

No meio, o esquema deve ser alterado do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1. Assim, Junior Sutil surge como opção ao lado de Renan Teixeira, Lúcio Flávio, Aldair e Alex Ruan.