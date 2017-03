Morre ex-presidente do Haiti René Preval

Porto Príncipe 03/03/2017 | 16h49

O ex-presidente haitiano René Preval faleceu ao meio-dia desta sexta-feira (3) por um problema cardiovascular, aos 74 anos - informou sua irmã ao jornal Le Nouvelliste.

Preval governou esse país caribenho durante dois mandatos, entre 1996 e 2001 e, depois, de 2006 a 2011.

Agrônomo de profissão, René Preval era muito próximo do carismático líder Jean-Bertrand Aristide, de quem foi primeiro-ministro, antes de se distanciar dele no iníco dos anos 2000.

No Twitter, o presidente Jovenel Moise lamentou o falecimento de Preval.

"Soube com emoção da morte do ex-presidente René Preval. Me curvo perante os restos desse digno filho do Haiti, tuitou.

