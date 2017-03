MP investiga semelhança entre publicidade da prefeitura e material de campanha em Balneário Camboriú

Coincidência? 01/03/2017 | 10h08 Atualizada em

Foto: Reprodução / Facebook

O Ministério Público de Santa Catarina instaurou um procedimento para investigar o suposto uso de material semelhante ao de campanha eleitoral para divulgação de ações de governo na prefeitura de Balneário Camboriú. A apuração é do promotor Jean Forest, responsável pela moralidade administrativa.



O material que levantou suspeita é um informativo de ações da prefeitura, que tem cores e padrões similares aos materiais entregues pela coligação de Fabrício no período que antecedeu as eleições municipais.



O problema é que a legislação proíbe qualquer referência pessoal do prefeito em materiais de divulgação do município, e uma escorregada pode render processos de improbidade administrativa, caso seja comprovada irregularidade.



O Ministério Público já oficiou a prefeitura de Balneário. A procuradoria informou que vai avaliar o caso a partir desta quarta-feira, e só então poderá se manifestar a respeito.