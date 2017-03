Nintendo lança novo console Switch

Tóquio 02/03/2017 | 22h18

O novo console Switch da Nintendo começará a ser vendido nesta sexta-feira em todo o mundo, um lançamento fundamental para a companhia japonesa a fim de reverter as baixas vendas e competir com o PlayStation 4, da Sony.

Este novo console, com o qual os usuários podem jogar tanto em casa como na rua, reforça a posição da empresa após o sucesso de Pokémon Go.

A Nintendo, com sede em Kyoto, espera vender mais de dois milhões de consoles Switch, a um preço de 299 dólares, em seu primeiro mês.

Uma forte demanda do produto ajudaria a Nintendo a reverter as vendas ruins do último console, Wii U, a decepcionante atualização do popular Wii, que teve mais de 100 milhões de unidades vendidas em todo mundo após seu lançamento, há uma década.

O Switch tem uma tela que pode ser retirada e que os jogadores podem levar para a rua, como se fosse um tablet, com controles removíveis de ambos os lados.

A ideia é oferecer aos jogadores uma experiência com sensações físicas mais reais relacionadas com o que está ocorrendo na tela.

Permite diferentes modos de jogo explorando, além dos botões, o reconhecimento dos movimentos pela aceleração ou pela câmara infravermelha.

Anteriormente, a Nintendo ficou conhecida por consoles tradicionais, como o Nintendo 64 e o GameCube, além dos famosos GameBoy e DS.

"Switch é provavelmente um dos mais importantes consoles para a Nintendo nas últimas décadas", afirmou Serkan Toto, consultor da indústria de videogames com sede em Tóquio.

"[É] a primeira vez que a Nintendo basicamente combina um videogame portátil e um fixo em um só aparelho, em uma plataforma".

Entretanto, tentar ganhar os dois mercados diferentes é arriscado, acrescentou Toto.

"Alguns poderiam dizer que a Nintendo tenta 'matar dois coelhos com uma só cajadada' e que poderia ficar na média e não captar nenhum dos grupos alvo", acrescentou.

A empresa não conseguiu impressionar os novos investidores e as ações baixaram cerca de 15% desde outubro, quando a companhia apresentou uma amostra de seu novo console aos jogadores.

Embora já esteja presente no mercado de videogames portáteis, a Nintendo necessita manter a posição diante da Microsoft e da Sony, que obteve importantes vendas da última versão do PlayStation: mais de 53 milhões de unidades em todo o mundo desde o fim de 2013.

