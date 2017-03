Nos pênaltis, Avaí perde para o Luverdense e é eliminado da Copa do Brasil

Na Ressacada 01/03/2017 | 21h43 Atualizada em

O Avaí lutou, arriscou, martelou, mas foi eliminado da Copa do Brasil, em duelo decidido nos pênaltis, nesta quarta-feira, na Ressacada. Não faltaram oportunidades para o Leão chegar ao gol, mas o time azurra esbarrou no goleiro adversário Diogo Silva. Em noite inspirada, o arqueiro do Luverdense fechou a meta, defendeu as cobranças de Marquinhos e Romulo e ajudou a equipe a avançar no torneio nacional.



O Luverdense soube se movimentar muito bem na primeira etapa de partida, criando boas oportunidades. Uma delas resultou no gol de Diogo Sodré, logo aos 12 do primeiro tempo. O volante recebeu e chutou muito forte de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro do Avaí Kozlinski. O Leão não se entregou após o tento sofrido e poderia ter balançado as redes com o capitão Marquinhos. O meia quase marcou um gol olímpico e depois, já no final da etapa inicial, recebeu de Alemão pela direita, ficou cara a cara com o goleiro, mas Diogo Silva defendeu. Aos 24, o Leão chegou a marcar um gol com Diego Jardel, mas o árbitro assinalou falta de ataque do time da Capital.

As mudanças de Claudinei Oliveira na volta do intervalo fizeram efeito imediato no Leão, que voltou mais ligado. Apesar das grandes defesas feitas pelo goleiro Diogo Silva, que fez grande partida, o gol de empate saiu pelos pés de Junior Dutra, aos 20 minutos do segundo tempo. Marquinhos chutou, o arqueiro rival espalmou, o atacante avaiano pegou a sobra e mandou para o fundo da rede.

O Leão volta a campo neste domingo para cumprir tabela contra o Inter de Lages, às 18h30min, na Ressacada, pela rodada que fecha o turno do Campeonato Catarinense. Com o título conquistado de forma antecipada, o Avaí já tem vaga garantida na grande final do Estadual.



FICHA TÉCNICA

AVAÍ (1) (2): Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Renato (Caio César), Ferdinando (Menezes), Denilson, Marquinhos e Diego Jardel (Junior Dutra); Romulo.

Técnico: Claudinei Oliveira.

LUVERDENSE (1) (3): Diogo Silva, Aderlan, Neguette, Dalton e Paulinho; Ricardo, Diogo Sodré, Rafael Silva, Erik e Marcos Aurélio; Macena. Técnico: Odil Soares.

Gols na etapa regulamentar: Diogo Sodré, aos 12 minutos do 1º tempo (L); Junior Dutra, aos 21 minutos do 2º tempo (A)

Cartões amarelos: Erik, Aderlan, Rafael Silva (L);

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Lehi Sousa Silva e Luciano Benevides de Sousa (trio do DF).

Local: Estádio da Ressacada.

Público total: 4.137

Renda: R$ 48.482,00

