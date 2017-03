Nova versão do decreto migratório de Trump é esperada para segunda

Washington 04/03/2017 | 20h51

O presidente americano, Donald Trump, deve sancionar nesta segunda-feira (6) uma nova versão de seu decreto sobre a imigração, suspenso pela Justiça após deflagrar grande polêmica e espalhar o caos pelos aeroportos do país - informou a página on-line Politico.

De acordo com o site especializado, que cita funcionários de alto escalão do governo, Trump deve assinar o novo decreto no Departamento de Segurança Interna.

Politico não teve acesso às mudanças incluídas no texto.

O decreto de 27 de janeiro proibia o ingresso nos Estados Unidos de pessoas originárias de sete países de maioria muçulmana, por 90 dias; o dos refugiados de qualquer procedência, por 120 dias; e o dos refugiados sírios de modo permanente.

A medida causou indignação no mundo todo e uma onda de protestos nos Estados Unidos.

Em 3 de fevereiro, um juiz de Seattle bloqueou a aplicação do decreto e, em 9 de fevereiro, o Tribunal de Apelações de São Francisco manteve a suspensão.

