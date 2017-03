"Nove decisões", projeta lateral do Figueirense sobre returno do Catarinense

De olho no título 08/03/2017 | 18h47 Atualizada em

Um dos destaques do Figueirense nesta temporada, o lateral-direito Dudu comemorou o fato de estar na seleção do turno do Campeonato Catarinense, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Mapa. O jogador, que chegou ao Figueirense em 2013, tem se firmado cada vez mais na posição espera poder ajudar o time a conquistar o returno do Estadual para disputar a grande final contra o Avaí.



Cria da base alvinegra, Dudu diz que tem dado o seu melhor para seguir entre os titulares do Furacão.

- Estou feliz de poder ajudar a equipe, desde o ano passado eu tenho trabalhado forte, para agarrar as oportunidades. Depois da chegada do Márcio, estamos tendo uma crescente. Vamos em busca do título do segundo turno que é o mais importante até o momento. Agora daqui para frente são nove decisões, tenho certeza de que temos condições para chegar à final do estadual - disse Dudu.

O primeiro desafio do elenco do Figueirense nesta segunda etapa será o Brusque, para quem perdeu por 2 a 1 no Scarpelli. O jogo será neste domingo, às 16h, no Estádio Augusto Bauer.

- Jogo muito difícil, o Brusque é uma equipe muito qualificada, mas temos que chegar na casa deles e nos impor. É ser agressivo na marcação e atacar bem, para sair de lá com a vitória - projetou.

