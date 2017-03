Novo álbum de Ed Sheeran bate recorde no Spotify

Música 05/03/2017 | 17h38 Atualizada em

Ed Sheeran bateu todos os recordes no Spotify com seu novo álbum Divide, que em seu primeiro dia foi escutado cerca de duas vezes mais do que seu disco anterior.

O mais importante serviço de streaming do mundo informou que o álbum do cantor pop foi reproduzido 57 milhões de vezes na sexta-feira, em seu primeiro dia de disponibilidade na rede.

Esse número supera com folga o álbum anterior mais escutado, Starboy, do cantor The Weekend, que teve 29 milhões de streams quando lançado em novembro.



Sheeran, de 26 anos, foi escutado principalmente na Grã-Bretanha e na Irlanda, local onde tem raízes, e cujos elementos da música tradicional foram incorporados às faixas de Divide.