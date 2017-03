"Novo campeonato", projeta capitão do Avaí sobre o segundo turno do Catarinense

Lá na frente 07/03/2017 | 18h38 Atualizada em

Domingo, às 18h30min, no Estádio da Ressacada, o Avaí volta a campo pelo segundo turno do Campeonato Catarinense. Diante do Criciúma, o Leão quer dar início a caminhada rumo ao título da competição. Como venceu a primeira fase de forma invicta (seis vitórias e três empates), o time de Claudinei Oliveira já tem vaga garantida na grande final, mas se conquistar também a segunda fase é campeão direto. E é com esse pensamento que o capitão Marquinhos quer que todos entrem em campo.

- Temos que fazer o que a gente vem fazendo. É um novo campeonato, o que fizemos no primeiro turno valeu a pena, mas temos que entrar desde o primeiro jogo já pensando em vencer. Dentro de casa, confronto direto, equipe do Criciúma vem crescendo na competição, temos que tomar todas as precauções porque é um campeonato difícil. Não podemos relaxar. Temos que brigar e tentar conquistar o segundo turno para matar o campeonato direto. Nosso grupo já mostrou que não relaxa. Caso aconteça da gente não ganhar o segundo turno não vai ser por relaxamento, vai ser porque alguma equipe foi melhor do que a gente - disse M10.

Depois de pegar o Tigre, o próximo compromisso do time da Capital será apenas no outro final de semana, contra o Metropolitano. Desde o início da temporada, esta será a primeira vez que o elenco terá mais tempo para treinar. Pela Primeira Liga, o time só joga no dia 20 de março, às 19h30min, contra o Figueirense.

- Importante para poder fazer um trabalho mais específico. O ano será longo, tem que aproveitar essas duas semanas com só dois jogos, porque desde o início do ano foram jogos em cima de jogos. Fizemos uma pré-temporada rápida e temos que aproveitar esse tempo para trabalhar o que precisa.

Fora da Copa do Brasil, além da Primeira Liga e Estadual, as atenções do Leão estão voltadas para a Série A do Campeonato Brasileiro. Marquinhos não esconde que o principal objetivo do clube é a manutenção na elite do futebol. Para fazer uma campanha tão boa no Brasileirão quanto no Catarinense, a tendência é que a diretoria avaiana contrate algumas peças para reforçar o elenco. Marquinhos acredita que devem ser contratações pontuais porque o Avaí já está bem encaixado.

- Acredito que a gente tem que melhorar (o elenco), mas não muito. O que tiro de mérito da nossa equipe é a postura tática e todo o jogador que entra na nossa equipe consegue manter esta postura tática. O cara que vier vai ter que se encaixar taticamente e também já vai pegar uma equipe formada. A diretoria vai trazer jogadores para chegar e jogar. Tem que trazer jogadores melhores do que temos aqui. Se trouxer igual não adianta porque a gente já tem. Se for para trazer jovens também não adianta porque a gente tem a nossa base. É trazer jogadores pontuais, fazer um grupo forte, para que o Avaí permaneça na Série A. Nosso objetivo é esse, além de ganhar o Catarinense, evoluir e fazer o Avaí cada vez maior - completou o capitão azurra.



