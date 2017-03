O que dizia a MP que teria sido encomendada pela Odebrecht por R$ 50 milhões

Depoimento ao TSE 02/03/2017 | 18h08 Atualizada em

Uma das mais explosivas revelações feita pelo empresário Marcelo Odebrecht durante depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi a de que teria pago R$ 50 milhões via caixa 2 à campanha Dilma-Temer em 2014 em troca de uma medida provisória que atendia aos interesses de seus negócios. Editada em 11 de novembro de 2013, a MP 627 alterou a legislação tributária sobre Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas.



À Odebrecht, contudo, interessava a ampliação do prazo para pagamento de impostos sobre lucros obtidos no Exterior por multinacionais brasileiras. O texto beneficiava diretamente a Braskem, empresa controlada pelo grupo Odebrecht. Além de estender o prazo de pagamento dos tributos de cinco para oito anos, a MP aprovada pela Câmara e pelo Senado também deixou de exigir que a empresa desistisse de qualquer processo administrativo e judicial contra a Receita Federal.



Outra medida benéfica era a permissão para que o imposto fosse pago pela alíquota cobrada no país escolhido — entre o Brasil e o local de atuação de filial —, desde que não se tratasse de um paraíso fiscal.

Leia mais:

"Eu era o otário do governo; eu era o bobo da corte", diz Odebrecht

Odebrecht diz que Padilha tratou de repasse de R$ 10 milhões em jantar

Aécio Neves pediu R$ 15 milhões, diz Marcelo Odebrecht



As duas emendas foram incluídas pelo relator da matéria na Câmara, o então deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), atualmente preso em Curitiba pela Operação Lava-Jato. Editada em meio a uma crise econômica internacional, a MP era aguardada com expectativa pelo setor produtivo. À época, havia enorme insegurança jurídica e uma intensa briga judicial por conta da complexidade das obrigações tributárias impostas às empresas. De acordo com dados divulgados pela Receita Federal em novembro de 2013, o passivo tributário decorrente dessa discussão era estimado entre R$ 70 bilhões e R$ 100 bilhões.



Diante desse cenário e da variedade de setores empresariais cobertos pela MP, o texto original do governo recebeu nada menos do que 513 emendas, fruto de pressão insistente de lobistas sobre os parlamentares. Entre os temas estranhos à proposta original, os deputados incluíram mudanças nas regras de exploração de aeródromos e até a extinção da taxa para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ao final, a MP foi aprovada com facilidade pela Câmara e pelo Senado em um intervalo de 13 dias. O texto acabou sancionado por Dilma Rousseff um mês depois.



A presidente avalizou as emendas de Cunha, porém vetou outras medidas enxertadas pelo deputado. Uma delas gerou bastante polêmica por anistiar as multas impostas às operadores de planos de saúde. Pela proposta de Cunha, o governo deixaria de aplicar sanções no valor de R$ 2 bilhões. Outro veto de Dilma contrariou empreiteiras, entre as quais a própria Odebrecht. A emenda preservava as construtoras de aumento na tributação sobre grandes obras feitas no Exterior e, ao ser vetada pela presidente, gerou inúmeras reclamações. Dilma também excluiu um artigo que permitia a ampliação no chamado Refis da Crise, pelo qual as empresas poderiam renegociar dívidas vencidas até 30 de junho de 2013. A presidente manteve a data prevista anteriormente, 31 de dezembro de 2008.