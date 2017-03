Os '4 grandes' da UE defendem Europa com diversos graus de integração

Versalhes 06/03/2017 | 17h47

Os mandatários de Alemanha, França, Itália e Espanha manifestaram nesta segunda-feira em Versalhes sua aposta em uma Europa com diferentes graus de integração em um contexto de debate sobre o futuro de um bloque debilitado pelo Brexit.

"A unidade não é a uniformidade", ressaltou o francês François Hollande, anfitrião da cúpula celebrada no famoso Palácio de Versalhes, uma antiga residência real onde foi assinado em 1919 o tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial.

Versalhes foi agora o cenário escolhido pelos dirigentes das quatro principais economias da zona do euro para expressar seu desejo por avançar mais rapidamente na integração europeia.

Os europeus devem "ter a coragem de aceitar que alguns países avancem mais rapidamente que outros", sem que isso signifique fechar a porta a aqueles que "se atrasaram", disse a chanceler alemã, Angela Merkel.

O antigo debate de uma Europa com distintos graus de integração entre países começou a ganhar força após a decisão do Reino Unido, um dos países mais reticentes a uma maior integração política, de abandonar a UE, uma decisão que Londres quer notificar a seus sócios antes do fim de março.

A opção por uma Europa com várias velocidades faz parte dos cinco cenários projetados no "Livro Branco sobre o Futuro da Europa", uma contribuição do presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, com a proximidade da cúpula de Roma no dia 25 de março.

Por ocasião do 60º aniversário do projeto europeu, os mandatários debaterão na capital italiana sobre seu futuro sem o Reino Unido e sobre como impulsionar um bloco debilitado desde a crise financeiro de 2008, assim como pela crise migratória e os atentados nos últimos años.

