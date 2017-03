Cidade do Vaticano 02/03/2017 | 16h15

O papa Francisco receberá no Vaticano todos os chefes de Estado da UE na sexta-feira 24 de março, na véspera de uma cúpula europeia na capital italiana celebrando os 60 anos do Tratado de Roma, indicaram à AFP fontes do Vaticano.

O encontro acontecerá na parte da tarde, segundo as fontes.

