Peru: pastor evangélico convoca fiéis a matar homossexuais

Um pastor evangélico no Peru convocou fiéis para o extermínio de homossexuais, afirmando que eles "não são obra de Deus". O Ministério Público abriu uma investigação pelo crime de instigar homicídio.

A pregação do pastor Rodolfo González Cruz, cidadão cubano líder do Movimento Missionário Mundial no Peru, foi gravada na semana passada e divulgada pelo jornal La República.

Nela, o pastor pediu aos fiéis que participassem de uma marcha contra a política educativa do governo por considerar que com o ensino da "igualdade de gênero" se pretende disfarçar a promoção da homossexualidade.

"Os homossexuais devem morrer assim como os corruptos e os ateus, porque não são obra de Deus. Se encontrarem duas mulheres fazendo sexo, matem as duas, se encontrarem uma mulher fazendo sexo com um animal, matem ela e matem o animal (...) em nome de Jesus", convocou González.

Em sua conta do Facebook, o Movimento Missionário Mundial publicou nesta segunda-feira um comunicado onde o pastor assegura que "as frases que são escutadas na gravação de parte de minha pregação são no contexto dos mandamentos do Antigo Testamento, onde Deus mencionava as penas por imoralidade sexual (...). As boas novas para todo ser humano é que já não vivemos sob as leis do Antigo Testamento".

González disse que se "reafirma no respeito absoluto à vida de todo ser humano".

O MP informou na segunda-feira à imprensa que abriu uma investigação por suposta instigação maciça a cometer delito contra a vida, o corpo e a saúde das pessoas e por discriminação.

