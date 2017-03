Nova York 06/03/2017 | 11h11

O petróleo abriu em leve baixa em NOva York, iniciando a semana com incerteza a respeito da oferta e da demanda, assim como por efeito negativo da renovada força do dólar.

O precio do barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril perdia 19 centavos a 53,14 no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP