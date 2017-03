Pico de demanda elétrica em Santa Catarina foi registrado em fevereiro

Consumo 03/03/2017 | 18h59 Atualizada em

No dia 20 de fevereiro deste ano, uma segunda-feira, a demanda de energia elétrica por hora em Santa Catarina foi de 4.760,32 megawatts (MW). Um recorde histórico, segundo a Celesc, que atende 93% do Estado. O pico foi registrado às 15h e a alta demanda é justificada pela central elétrica por conta do forte calor - no dia a média de temperatura foi de 33°C - e pelo fato de o setor produtivo, casas e comércios estarem operando simultaneamente. O total registrado foi 5,38% maior do último recorde, 4517,1 MW/h, registrado em 19 de abril de 2016.

No começo deste ano, a Celesc já havia divulgado que o consumo de energia elétrica no dia 1º de janeiro tinha aumentado 25,71% com relação ao mesmo período do ano anterior. Os registros apontaram consumo de 2.871 megawatts por hora (MW/h) contra 2.284 MW/h em 2016. Na época, apesar de o dia 1º representar o maior percentual de aumento com base nos anos anteriores, o maior consumo foi no dia 30 de dezembro de 2016: 3.020 MW/h.

Segundo o presidente da Celesc, Cleverson Siewert, atualmente a central tem capacidade para produzir 7.046MVA e, para atender o pico da demanda registrado no dia 20 de fevereiro, foi empenhado 67,5% dessa capacidade. De acordo com a Celesc, os dados coletados são um indicador que permite medir o consumo das unidades a cada 30 minutos. O número, no fim, se torna base para o planejamento de obras de ampliação e manutenção do sistema elétrico.



