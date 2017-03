Polícia fecha laboratório de skank e prende dois em Florianópolis /

Tráfico 07/03/2017 | 10h42 Atualizada em

Policiais do Divisão de Narcóticos (Denarc) fecharam um laboratório usado para a produção das drogas skank e haxixe (ambos subprodutos da maconha) na manhã desta segunda-feira em Florianópolis. Dois homens foram presos em flagrante — um de 37 anos e outro de 32 anos — e responderão por tráfico e associação para o tráfico. O laboratório estava localizado em três quartos em um porão de uma residência na Rua Senador Milton Campos, no bairro Coqueiros, na região continental da Capital. Também foram apreendidos cerca de R$ 30 mil em dinheiro.

A operação contou com seis homens e é resultado de um mês de investigação. Segundo o delegado Pedro Mendes, a produção da droga ocorria de maneira profissional, com estufas e berçários para as mais de 100 plantas. Chamou a atenção dos policiais o fato de apenas veículos de alto valor pararem em frente à casa, em região nobre do bairro.

— Os dois homens foram presos em flagrante. As investigações continuam e podem ocorrer novas prisões — afirmou o delegado.

De acordo com Mendes, para cumprir o mandado de busca e apreensão foi necessário o uso da força, com o arrombamento da porta da frente da residência, por conta da resistência dos suspeitos.

Foto: Polícia Civil