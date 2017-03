Washington 09/03/2017 | 10h53

Os preços dos produtos importados nos Estados Unidos aumentaram mais lentamente em fevereiro ante um retrocesso dos preços do combustível importado, de acordo com dados divulgados pelo departamento do Trabalho.

Estes preços aumentaram 0,2% em fevereiro, em cifras corrigidas por variações sazonais, depois de uma alta de 0,6% em janeiro (revisado em alta).

Excluindo os preços da energia, que caíram 0,7%, os preços das importações aumentaram 0,3%.

* AFP