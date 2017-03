Premiê britânica pede que separatistas escoceses parem de brincar

Glasgow 03/03/2017 | 09h48

A primeira-ministra britânica, Theresa May, acusou nesta sexta-feira em Glasgow os separatistas escoceses de levar a política "numa brincadeira", e assegurou que a unidade do país "é uma prioridade pessoal".

Em um discurso no congresso dos conservadores escoceses, May afirmou que o Partido Nacional Escocês (SNP), que governa a região do norte, "está focado em uma única coisa: a independência".

"O SNP faz política como se fosse uma brincadeira. Mas a política não é um jogo, e a gestão das competências transferidas para a Escócia são importantes demais para serem deixadas de lado", declarou May.

"Fortalecer e manter os laços que nos unem é uma prioridade pessoal para mim", assegurou.

A líder do governo escocês e do SNP, Nicola Sturgeon, ameaçou convocar outro referendo sobre a independência - o primeiro foi realizado em setembro de 2014- para que a Escócia não seja arrastada para fora da União Europeia.

Os escoceses votaram esmagadoramente a favor da permanência na UE no referendo de 23 de junho de 2016, mas seu voto foi diluído no nacional e Sturgeon acusa May de ser "intransigente" e ignorar a Escócia na preparação das negociações da saída da UE.

May não disse diretamente que não tolerará um segundo plebiscito sobre a independência, mas afirmou que está determinada a "reforçar" a unidade do país.

"A palavra 'unionismo' é muito importante para mim", ressaltou. "Estou determinada a garantir que, quando deixarmos a UE faremos como um único Reino Unido".

"A União que estou decidida a fortalecer e manter é uma que funcione para todas as pessoas da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte", insistiu.

May acusou os nacionalistas de "distorcer a verdade" ao promover seu projeto de independência, e rejeitou que a UE seja mais importante para a Escócia do que o resto do Reino Unido.

"O que o SNP ão diz é que o mercado doméstico britânico vale quatro vezes mais para as empresas escocesas".

* AFP