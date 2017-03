Projeto de lei autoriza parcelamento do ITBI em Itajaí

Imposto 06/03/2017 | 11h53 Atualizada em

As polêmicas mudanças na base de cobrança do ITBI _ o imposto cobrado em transações imobiliárias _ em Itajaí continuam rendendo. O vereador Robison Coelho (PSDB) apresentou dois projetos de lei que permitem o parcelamento do tributo em até seis vezes, para negociações recentes, e em 12 parcelas para quem ainda não fez a transferência e quer regularizar o processo.



Já corre na Câmara uma proposta do vereador Níkolas Reis (PDT) que proíbe o que o parlamentar classifica como ¿métodos aleatórios¿ como base de cálculo e a obrigação de pagar o tributo para registrar o imóvel em cartório. As medidas têm apoio do Sinduscon e da OAB Itajaí.