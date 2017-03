Propostas na Alesc tentam mudar pagamento de pensões a ex-governadores 

Política 09/03/2017 | 15h29 Atualizada em

Duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) tramitam na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) propondo mudanças na pensão vitalícia paga a ex-governadores e viúvas de ex-governadores. Uma acabou de entrar na Casa e a outra, entre seis anos de idas e vindas, pouco avançou até agora. Atualmente, 11 pessoas são beneficiadas no Estado com a aposentadoria especial, totalizando custo de R$ 288.768 por mês e R$ 3,7 milhões por ano — com o 13º salário.

A PEC mais recente foi protocolada quarta-feira e tem autoria do deputado Kennedy Nunes (PSD), assinada ainda por mais 14 parlamentares. A proposta acaba com o caráter vitalício do benefício e restringe o tempo para o pagamento de aposentadoria ou pensão ao ex-governador ou seu beneficiário, para quem governar Santa Catarina a partir de 2019. Desta forma, não afeta os atuais pagamentos.

A medida altera o texto do artigo 195 da Constituição Estadual. Conforme o novo texto, a partir de 2019, os governadores, assim que deixarem o cargo, vão receber a aposentadoria durante o mesmo tempo que exerceram a chefia do Executivo estadual. O governador que ficar no posto por quatro anos, por exemplo, receberá o benefício por quatro anos. Quem governar por nove meses, terá direito a nove meses de aposentadoria assim que deixar o cargo. Atualmente, o mandatário que assume o Estado em caráter definitivo, mesmo que por pouco tempo, tem direito ao benefício vitalício.

A PEC foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde aguarda pela designação do relator. Conforme o Regimento Interno da Alesc, ela precisa ter sua admissibilidade aprovada pela CCJ para seguir para o plenário. Se a admissibilidade for acatada pelo plenário, ela retorna para a CCJ para nova análise. Caso aprovada na comissão, passa por nova votação no plenário. Para entrar em vigor, precisa de, no mínimo, 24 votos favoráveis dos deputados.

— A Assembleia aprovou em 2015 o aumento da alíquota que os servidores públicos pagam para a previdência. Diante disso, entendo que é possível e necessário, por uma questão de todos fazerem a sua parte, mudarmos a questão da aposentadoria dos ex-governadores. É justo que haja um reconhecimento àqueles que prestaram seus serviços a Santa Catarina, mas não da forma como está atualmente —, diz Kennedy.

A segunda PEC é de março de 2011, tendo como autor o deputado Padre Pedro Baldissera (PT). A proposta, que revoga totalmente o artigo 195, ou seja, suspende inclusive os atuais benefícios, circulou durante quase seis anos pela CCJ com várias abdicações de relatores indicados. Agora está novamente na Comissão, sob relatoria do deputado Darci de Matos (PSD). O trâmite é o mesmo da PEC de Kennedy Nunes.

— Na verdade não há interesse da base do governo de fazer esse tipo de discussão, porque mexe com alguém do mesmo partido. A PEC praticamente não andou, "sentaram" em cima. O problema central é que o artigo 195 afronta a Constituição Federal, que veda qualquer equiparação salarial. E a Constituição de SC vincula o benefício aos ex-governadores ao subsídio de um desembargador do Estado. E além da inconstitucionalidade, tem a imoralidade — argumenta Padre Pedro.

