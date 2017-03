Quatro pessoas são feridas a tiros nos Ingleses, em Florianópolis

Tentativa de homicídio 08/03/2017 | 11h37 Atualizada em

Arma apreendida com o suspeito Foto: PM / Divulgação / Divulgação

Quatro pessoas foram feridas a tiros no começo da madrugada desta quarta-feira no Bairro Ingleses, no Norte da Ilha, em Florianópolis. O crime ocorreu na Estrada Dom João Becker, à 0h20min. Segundo a Polícia MIlitar (PM), três homens e uma mulher foram baleadas nas proximidades de um restaurante.

Guilherme Fernandes Varela, Joice Caroline Germina, Thiago Denis da Conceição e Cristian Henrique Dias foram atingidos. A maior parte dos disparos atingiu os braços e as pernas das vítimas. Todos foram encontrados conscientes pela PM, mas a situação de Guilherme inspirava mais cuidados porque um dos tiros o acertou na costela.

Depois de atender a ocorrências, viaturas fizeram buscar nas proximidades e encontraram um jovem de 20 anos suspeito de atirar nos quatro. Ele foi encontrado na comunidade do Siri e disse aos policiais que foi junto a outro rapaz até o local e atirou nas vítimas. O jovem estava com uma pistola calibre 45 e sete munições intactas.

