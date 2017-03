Rafael Henzel: "Chapecoense conquistou uma vitória espetacular"

Opinião 08/03/2017 | 00h21 Atualizada em

Na competição mais importante de sua história, 60 dias depois de se apresentar, esse grupo de jogadores se uniu para começar uma história completamente nova, e na noite desta terça-feira a Chapecoense conquistou uma vitória espetacular. Foi um jogo apertado no início e que se desenvolveu depois, com os gols de Reinaldo e Luiz Antônio. Assim, menos de 100 dias depois da tragédia, a Chapecoense se apresenta para o mundo, renascida na principal competição da sua história.

Chapecoense mostra que é "copeira" e estreia com vitória na Libertadores



A Chapecoense entrou em campo, bateu no peito e garantiu os primeiros três pontos na Libertadores. Torcedores estão, certamente, muito felizes. Das 40 mil pessoas que estiveram presentes no estádio José Encarnacion "Pachencho" Romero, muitos foram prestigiar e torcer pela Chapecoense, que agora acumula fãs por todo o canto. A vitória sobre o Zulia não foi a conquista de um título, foi só o primeiro jogo, mas não importa. É Libertadores da América e a Chape conquistou o resultado. Foi uma noite extremamente feliz.

A segunda rodada será na casa do Verdão, no Oeste, contra o Lanus. A torcida certamente irá acompanhar a partida, lotar o estádio e empurrar o time para mais um resultado positivo.

*** O jornalista Rafael Henzel reforça a cobertura que os veículos do Grupo RBS SC estão fazendo da Chapecoense na Libertadores da América. Um dos profissionais mais respeitados da região Oeste, Henzel é referência quando o assunto é o time da Arena Condá. Ele ficou conhecido nacional e internacionalmente como um dos sobreviventes da tragédia de novembro. A participação será sempre na apresentação e na cobertura de cada um dos jogos do Verdão pela Libertadores. Fará comentários com análises e bastidores no Diário Catarinense, no Jornal do Almoço da RBS TV Chapecó, no Globo Esporte e na CBN Diário.

