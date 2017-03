Raikkonen é o mais rápido do dia nos treinos da F1 em Barcelona

Barcelona 02/03/2017 | 15h04

O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) realizou o melhor tempo do quarto dia de treinos da pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira no circuito de Montmeló, em Barcelona, à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull).

As duas sessões realizadas nesta quinta não apresentaram tempos significativos, já que foram realizadas com pista molhada artificialmente.

A Pirelli, fornecedora de pneus das escuderias, queria juntar dados sobre o comportamento dos pneus médios e de chuva.

Além de Raikkonen e Verstappen, separados por cerca de um segundo, o italiano Antonio Giovinazzi (Sauber), o mexicano Sergio Perez (Force India) e o belga Stoffel Vandoorne (McLaren) aproveitaram para melhorar seus tempos da semana, quando a pista estava seca.

Alegando "problemas elétricos", o tricampeão do mundo, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) não saiu dos boxes, ao contrário de seu companheiro de equipe, o finlandês Valterri Bottas.

A Williams precisou abdicar do treino desta quinta-feira, devido aos danos causados ao carro FW40 na quarta, após acidente do piloto canadense Lance Stroll.

- Resultados dos quarto dia de treinos da F1 em Barcelona:

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:20.872 (93 voltas)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Renault) 1:21.769 (85)

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:21.778 (39)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:22.309 (118)

Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber-Ferrari) 1:22.401 (84)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:22.534 (82)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:22.576 (67)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:23.443 (68)

Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:24.974 (51)

Sem tempo:

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault), 1 volta

smr/gr/psr/am