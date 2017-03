Restos de bebês são encontrados em centro católico de mães solteiras na Irlanda

Dublin 03/03/2017 | 15h40

Uma "quantidade significativa" de restos de bebês foram encontrados em um antigo centro católico para mães solteiras na Irlanda, anunciou nesta sexta-feira uma comissão oficial.

A descoberta ocorreu na cidade de Tuam, no oeste do país, durante as escavações realizadas pela comissão sobre centros para mães e bebês (Commission on Mother and Baby Homes), criada em 2014 para investigar as denúncias sobre esses locais.

A comissão expressou sua "comoção" pela descoberta de uma cripta subterrânea improvisada no centro, formada por diversas câmaras.

"Foi descoberta uma quantidade significativa de restos humanos em ao menos 17 das 20 câmaras subterrâneas examinadas", acrescentou.

A análise de "uma pequena quantidade dos restos" revelou que suas idades variavam entre 35 semanas fetais e dois ou três anos".

As condições nessas instituições para mães solteiras eram difíceis e muitas das crianças eram entregues à adoção. Outras morriam por desnutrição e doenças infecciosas.

O estigma dessas mães jovens e o grande poder da Igreja na Irlanda contribuíram para silenciar o que acontecia nesses centros.

A comissão, que tem o apoio do governo, foi criada após a investigação de uma historiadora local, Catherine Corless, que descobriu que 796 bebês e crianças morreram em centros da Congregação das Irmãs do Bom Socorro entre 1925 e 1961, sem que houvesse registros dos falecimentos.

A doutrina conservadora católica da época negava a estas crianças o direito ao batismo e, consequentemente, ao enterro em cemitérios.

* AFP