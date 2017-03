Reunião entre comandantes militares da Turquia, EUA e Rússia

Istambul 07/03/2017 | 06h11

Os comandantes do Estado-Maior das Forças Armadas da Turquia, Estados Unidos e Rússia estão reunidos nesta terça-feira no sul do território turco para abordar a situação na Síria e no Iraque, anunciou Ancara.

No encontro, que não havia sido anunciado com antecedência, o turco Hulusi Akar, o americano Joseph Dunford e o russo Valery Gerasimov devem debater "questões comuns de segurança regional, começando por Síria e Iraque", afirma um comunicado divulgado pelo exército da Turquia.

O ministério russo da Defesa confirmou a reunião para discutir "questões de segurança na Síria e Iraque".

Turquia, Rússia e Estados Unidos têm objetivos diferentes na Síria, mas os três países lutam contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

A reunião trilateral acontece depois que o primeiro-ministro turco Binali Yildirim afirmou que seu país não poderia iniciar uma operação para reconquistar Manbij, norte da Síria, "sem uma coordenação com Rússia e Estados Unidos".

Manbij, sob controle das Forças Democráticas da Síria (FDS), uma coalizão de curdos e árabes sírios apoiada por Washington, é alvo da Turquia, que deseja expulsar as Unidades de Proteção Popular (YPG), milícia curda que considera "terrorista".

A situação ao redor de Manbij se tornou ainda mais complicada nos últimos dias, depois da mobilização de militares americanos para evitar qualquer confronto e a chegada de um comboio do exército sírio acompanhado por militares russos.

O governo americano considera que as FDS são as forças locais mais eficientes na luta terrestre contra o EI e fundamentais na ofensiva para reconquistar Raqa, a autoproclamada capital jihadista na Síria.

A reunião trilateral coincide ainda com o avanço das forças iraquianas na zona oeste de Mossul, último reduto importante do EI no Iraque.

* AFP