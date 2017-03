Rio do Sul tem desafio no interior paulista contra o Bauru pela Superliga de vôlei

Fora de casa 02/03/2017 | 16h21 Atualizada em

Foto: Clóvis Eduardo Cuco / Rio do Sul

Apesar de não ter mais chances de classificação aos playoffs da Superliga feminina de vôlei, a equipe de Rio do Sul ainda tem três compromissos antes do fim da temporada. Atualmente em 10º lugar na tabela do torneio, o time entra em quadra nesta sexta-feira, às 19h30min, contra o Bauru, que está na quinta posição.

Para esta partida, Rio do Sul não poderá contar com a central Camila Paracatú, suspensa após ser desqualificada no último jogo da equipe catarinense contra o Renata Valinhos/Country (SP). Para o lugar dela, o técnico Pedro Castelli Filho poderá usar as também centrais Jéssica ou Dani Suco. Castelli considera este um jogo difícil pela boa campanha que a equipe paulista vem fazendo na Superliga, além de jogar em casa e ter o apoio da torcida.

- Estamos quase no fim da temporada e as meninas estão com um cansaço natural, mas isso vale para todos os times. Nós vamos para este jogo para brigar por pontos e pela vitória, pois é importante para nossa reta final na Superliga - destacou Castelli.

Na próxima semana, Rio do Sul enfrenta em casa o São Cristóvão Saúde/São Caetano em casa, sendo a última partida da Superliga em Santa Catarina. O jogo será dia 7 de março às 20h15min no ginásio Artenir Werner e os ingressos já estão à venda pela internet no www.voleiriodosul.com.br/loja.

