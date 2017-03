Rio do Sul vence o São Caetano por 3 a 0 pela Superliga de vôlei

Em SC 07/03/2017 | 22h45 Atualizada em

Mesmo sem chances de chegar aos playoffs, Rio do Sul jogou com garra a última partida da Superliga de vôlei 2016/2017 em casa. Ainda resta um jogo, mas a equipe catarinense tinha a missão de dar orgulho ao seu torcedor neste momento final do campeonato. Rio do Sul passou pelo São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) por 3 sets a 0, parciais de 27/25, 25/18 e 25/17, na noite desta terça-feira no Artenir Werner.

O jogo começou equilibrado e as donas da casa vieram dispostas a fazer o possível para conseguir a vitória. Rio do Sul só começou a ter controle do jogo quando melhorou o passe. As duas equipes fizeram um set bastante disputado e ambas tiveram chances de fechar. Mas o ponto decisivo foi de Rio do Sul.

Mais empolgadas, as meninas de Santa Catarina jogaram melhor no segundo set enquanto São Caetano cometia muitos erros em ataques para fora. Rio do Sul aproveitou a oportunidade e abriu boa margem de pontos. Camila Paracatu encantou com seus aces e ataques.

A concentração e o bom momento se manteve para Rio do Sul. O saque funcionou e São Caetano ainda errava muito no ataque, o que facilitou a vida das donas da casa. A diferença no placar começou a ficar mais distante entre as duas equipes, sendo administrado com facilidade pelas donas da casa.

- As meninas fizeram seu papel. Estão treinando com responsabilidade e seriedade para fechar bem a temporada. Agradecemos todo o empenho e dedicação, também o apoio da torcida, e esperamos um bom jogo na rodada final - avaliou o técnico Pedro Castelli.

Rio do Sul tem agora o seu último jogo na Superliga contra o Pinheiros na próxima sexta-feira, às 21h30min.

