Rodrigo Faraco: Brusque x Corinthians é histórico para o time do Vale

Que momento 01/03/2017 | 10h01 Atualizada em

O Brusque, vice-líder do turno do Estadual, vai fazer hoje uma partida para sua história. No acanhado Augusto Bauer recebe o gigante Corinthians. É claro que não é um Timão recheado de craques e nem é mais o time do técnico Tite. Mas Corinthians sempre é Corinthians e a repercussão é sempre enorme.



O Brusque, com o conjunto que tem apresentado, pode ser a pedra no sapato da equipe de Fábio Carille.É uma daquelas partidas que vai ser falada por muito tempo e que no futuro os torcedores atuais do Brusque vão contar pros seus filhos – como aquelas recordações jamais esquecidas.



Quem sabe não se torne ainda maior. Se o time do técnico Pingo aprontar, aí sim, a história fica ainda mais forte e inesquecível. Não acho impossível, apesar do favoritismo paulista.



