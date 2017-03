Roger Hodson e oito shows nacionais para curtir em março em Santa Catarina

Divirta-se 01/03/2017 | 17h13 Atualizada em

Março chega com shows nacionais e internacionais em Santa Catarina. O ex-vocalista do Supertramp, Roger Hodson, vem ao Brasil este mês e se apresenta em Floripa. Artistas de destaque nas rádios nacionais, como Henrique & Juliano e Maria Rita, e o maior grupo de rap do Brasil, Racionais MC's, também visitam o Estado. Em São Joaquim, a Camerata Florianópolis se apresenta depois de 10 anos sem ir à cidade serrana.

Veja nossa lista com os eventos mais destacados de Santa Catarina para curtir neste mês de março:

Camerata Florianópolis em São Joaquim

Foto: Camerata / Divulgação

A Camerata será a atração da abertura da 4ª Vindima de Altitude, depois de 10 anos da última apresentação do grupo em São Joaquim.

Quando: 3/3

Onde: Praça da Igreja Matriz – São Joaquim

Quanto: gratuito.



Henrique & Juliano, em Joinville e Concórdia

A dupla que canta Não tô valendo nada e Tá namorando e me querendo entre outras canções que tocam em toda balada sertaneja se apresenta em Joinville e em Concórdia neste mês.

Quando: Joinville 8/3 e Concórdia 12/3

Onde: Joinville: Joinville Square Garden (Av. Santos Dumont, 2625 - Santo Antônio). Concórdia: Centro de Eventos (Rua Victor Sopelsa, s/n)

Quanto: Joinville: a partir de R$80 no Evento Nacional. Concórdia: a partir de R$30 no Blueticket.



Roger Hodson, em Florianópolis

Foto: Rob Shanahan / Divulgação

O ex-vocalista da britânica Supertramp retorna a Floripa com o show Breakfast in America.

Quando: 16/3, abertura dos portões às 19h

Onde: Centrosul (Av. Governador Gustavo Richard, 850, Centro)

Quanto: A partir de R$70 no Blueticket.



Victor & Léo, em Biguaçu

Os irmãos sertanejos se apresentam no Centro Petry, em Biguaçu.

Quanto: A partir de R$60 no Blueticket. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Metá Metá

Formado por Jussara Marçal, Thiago França e Kiko Dinucci, o Metá Metá funde música africana, jazz e rock. Em turnê do disco MM3, o trio estará no Noca Fora de Casa acompanhados do grupo paranaense Os Encantados.

Quando: 18/3, às 22h

Onde: Babylônia Club (Av. Pref. Acácio Garibaldi São Tiago, 1643, Joaquina)

Quanto: em breve no evento oficial.

Maria Rita

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Maria Rita volta a Florianópolis no aniversário da cidade com o show Samba da Maria. No repertório, a filha de Elis traz canções de Zeca Pagodinho, Alcione, Beth Carvalho, Arlindo Cruz e de outros grande sambistas.



Quando: 23/3, às 21h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade)

Quanto: A partir de R$140 no Blueticket. Desconto de R$ 20,00 para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Anitta + Simone & Simaria, em Balneário Camboriú

Foto: Analida Moraes / Divulgação

As sertanejas fizeram um trio com a funkeira Anitta na música Loka e agora estão fazendo shows pelo país com a mistura que fez sucesso.

Quando: 24/3, a partir das 21h

Onde: Live Music Park (Rua José Francisco Corrêa, Nº 908)

Quanto: A partir de R$50 no Blueticket.

Tiago Iorc - em Jaraguá do Sul, Blumenau e Joinville

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Quando: 23/3 (Jaraguá do Sul), 24/3 (Blumenau) e 25/3 (Joinville)

Onde: Jaraguá do Sul: Teatro da Scar (R. Jorge Czerniewicz, 160 - Czerniewicz). Blumenau: Teatro Carlos Gomes (Rua XV de Novembro, 1181 - Centro). Joinville: Teatro da Liga (Rua Jaguaruna, 100, Centro)

Quanto: Jaraguá do Sul: a partir de R$ 80 no Ticket Center. Blumenau: Ingressos esgotados. Joinville: a partir de R$100 no Blueticket.

Racionais MCs - em Florianópolis

Foto: Cartaz / Reprodução

Mano Brown, Ice Blu, Edi Rock e KL Jay, os autodenominados "quatro pretos mais perigosos do Brasil", estarão novamente em Florianópolis