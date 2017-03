Saavedra: Duplicação de trecho da Dona Francisca fica cada vez mais distante

Portal 02/03/2017 | 07h21

Além da recuperação da rua Prudente de Moraes (Bom Retiro) e da drenagem da rua Raul Seixas (Aventureiro), o governo Udo vai pedir ao governo do Estado o recapeamento de trecho da Dona Francisca, na zona Norte. A lista será entregue na sexta ao governador em exercício Eduardo Pinho Moreira. O pedido é praticamente um reconhecimento de que a duplicação da Dona Francisca está praticamente descartada, pelo menos a curto ou médio prazos. No final da década passada, a obra em trecho da Dona Francisca estava à frente da duplicação da Santos Dumont, isto é, tinha mais chances de ser viabilizada.



Até havia uma emenda de R$ 25 milhões capaz de bancar a duplicação, mas não havia recursos para desapropriações. Assim, a obra acabou sendo deixada de lado apesar do movimento empresarial, mantido durante a atual década. Até a segunda pista do acesso ao Distrito Industrial pela BR-101 (Edgard Meister-Hans Dieter Schmidt) está bem mais perto de sair do que a Dona Francisca, com previsão de lançamento do edital nas próximas semanas.



O recapeamento proposto pela Prefeitura na Dona Francisca será no trecho entre a Blumenau e a Embraco. Mas a prioridade na lista a ser entregue ao governo do Estado é a revitalização da Prudente de Moraes.



Ainda a licitação

Em decisão publicada no final de janeiro, em ação de 2015, a Justiça reconheceu a conexão com outra ação envolvendo o transporte coletivo de Joinville e determinou a união dos processos. A ação analisada questiona as prorrogações do contrato com as empresas, vencido no início de 2014, e cobra outra licitação. Só que liminar em outra ação impede a concorrência até que seja resolvido o impasse da dívida da planilha com as empresas. A pendenga sobre esse débito está em discussão judicial.

Futuro do prédio

Darci de Matos vai consultar a Prefeitura de Joinville para saber se há interesse em usar o prédio do governo do Estado na rua Felipe Schmidt (antiga Gerei) para instalação do Naipe (núcleo para pacientes especiais), como foi proposto por Odir Nunes. “O prefeito tem que dizer se quer o imóvel”, afirma o deputado. O projeto em tramitação na Assembleia, apresentado pelo Estado, pede autorização da venda do imóvel, hoje desocupado, para investimento em ampliação na ADR de Joinvillle. “Se a Prefeitura quiser, podemos mudar o projeto. A palavra está com prefeito”, alega o deputado.



Descuido

O subprefeito de Pirabeiraba e ex-vereador, Sidney Sabel, sofreu acidente de trânsito no início da noite de terça, em estrada perto do rio Cubatão, com o carro caindo em valeta. “Foi um momento de distração”, resume Sabel. Ele alega ter deixado o veículo e ido para casa para acionar o seguro, antes do registro do boletim de ocorrência. Sabel não se feriu.



Pós-assalto

Ao procurar uma delegacia de polícia na semana passada para registro do roubo de seu veículo, tomado de assalto quando era conduzido por assessores, Richard Harrison se espantou ao notar só um policial em DP na zona Sul. Depois, o vereador do PMDB ficou ainda mais surpreso ao saber que as informações registradas pela PM não chegam até a Polícia Civil. “Fui muito bem atendido, mas tem de ter mais integração na segurança, o que é decidido na Capital”, diz.



Recuperada

Não bastasse, o sistema de registro ficou fora do ar durante 45 minutos. Em discurso ontem na Câmara, o vereador, também presidente da Comissão de Segurança, defendeu novamente a integração dos sistemas de registros. A caminhonete de Richard foi recuperada na zona Sul pela PM após ter sido abandonada pelos assaltantes. Ex-diretor da Penitenciária Industrial, Richard também é policial militar da reserva.

Pode ter redução

O precatório de maior valor da história da Prefeitura de Joinville está passando por recálculo na Justiça e deverá ser reduzido. Hoje, a conta está em R$ 35,5 milhões, referentes aos pagamentos com atraso pelo município das faturas mensais da coleta do lixo entre setembro de 1990 e novembro de 1995.



Mais precatórios

A dívida da Prefeitura é com a Emtuco Participações, empresa à época responsável pela Engepasa, hoje Ambiental e ainda responsável pela coleta e tratamento do lixo. Embora existe a possibilidade de redução do montante devido, não há mais como recorrer. A soma dos outros nove precatórios a serem pagos pela Prefeitura chega a R$ 2,9 milhões.



Disposição



Maurício Peixer quer concorrer a deputado em 2018. O vereador do PR em Joinville ainda analisa se a federal ou estadual.

Pressão de Udo



Ao solicitar um pacote de pelo menos três obras a Eduardo Pinho Moreira, o governo Udo coloca o vice sob pressão, em teste sobre até quanto ele quer colaborar com a administração municipal.

Pré-candidata



O nome encaminhado do PSDB de Joinville para a disputa pela Assembleia é o da ex-delegada Marilisa Boehm, a vice de Tebaldi na disputa municipal do ano passado.

Ainda o atraso



O atraso nas consultas de viabilidade pela Secretaria de Meio Ambiente de Joinville foi tratado novamente ontem na Câmara de Vereadores. Pelo jeito, continua o problema.

Só um veto da LOT vai cair

A Câmara de Joinville vai manter a maioria dos vetos da Prefeitura à lei da LOT, com exceção de uma regra sobre acessibilidade já prevista em lei federal – neste caso, o veto será derrubado. A questão mais polêmica, a necessidade de enquadramento em regras de acessbilidade para renovação dos alvarás de empresas, já tem decisão: o veto será mantido.

Quem fica com a correção

O tema da renovação do alvará e acessibilidade vai ganhar lei específica, a ser votada mais adiante. Para a maioria dos vereadores, se a lei ficasse como está, sem o veto, boa parte de comércios ia ter dificuldade de adaptação. A ideia é criar uma lei com prazos para a adequação. A Câmara também quer que a Prefeitura faça a revisão da lei - foram encontradas divergências entre artigos e anexos.