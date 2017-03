Sandro Neis é escolhido em votação para a chefia do Ministério Público em SC

Procurador-geral de Justiça 03/03/2017 | 20h11 Atualizada em

O atual procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Sandro José Neis, foi escolhido novamente para chefiar a instituição no mandato 2017-2019. Ele obteve 255 votos contra 170 votos obtidos pelo candidato oponente, o procurador Gercino Gomes Neto.

A escolha saiu em eleição interna do MPSC nesta sexta-feira, em Florianópolis, cujo resultado foi divulgado por volta das 19h30min. Houve um total de 429 votantes. O nome de Neis será levado agora em uma lista ao governador Raimundo Colombo para a nomeação. Nos últimos anos, o governador do Estado tem nomeado o mais votado.

Ainda nesta sexta-feira, foi escolhido o procurador Lio Marcos Marin como o representante do MPSC para concorrer a uma vaga no Conselho Nacional do Ministério Público. Lio, que é ex-procurador-geral de Justiça, teve 236 votos.

Sandro José Neis, 48 anos, afirma que deseja continuar representando o MPSC com um trabalho focado no capital humano e por uma instituição cada vez mais sintonizada com as necessidades sociais.

— A minha experiência obtida em 25 anos de carreira são suficientes para indicar o meu nome para os projetos de aperfeiçoamento da instituição. Nos últimos dois anos, apesar da crise econômica, tivemos um MP forte. Temos propostas com a participação de todos os segmentos, não só dentro da instituição — enfatizou Neis antes da votação.

