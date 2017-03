SC registra tempo abafado e sol entre nuvens nesta quarta-feira

De olho no tempo 01/03/2017 | 07h19

Santa Catarina deve ter uma quarta-feira de Cinzas com tempo abafado e sol entre nuvens em todas as regiões. E apesar do dia quente à tarde, durante as primeiras horas do dia, segundo a Epagri/Ciram, haverá instabilidade e chance de chuva passageira no Norte e Litoral.

Como o sol aparece durante grande parte do dia, as as máximas se aproximam dos 28ºC a 30ºC em boa parte de SC. Já na Serra, nas cidades mais frias do Estado, os termômetros marcam 25ºC à tarde. Norte, Vale do Itajaí e parte da Grande Florianópolis registram picos de até 35ºC.

— A quarta na maior parte das cidades tem sol com aumento de nuvens e chuva mal distribuída entre tarde e noite. Pontualmente, poderemos ter temporais, sobretudo no Norte — contou o meteorologista Leandro Puchalski.

Tempo na quarta-feira

Amanhã o sol aparece em todas as regiões. Apesar dos momentos de mais nuvens, as temperaturas seguem com poucas mudanças e se aproximam dos 32ºC em boa parte do Estado.



