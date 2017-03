Seis meses depois, Claudinei mantém espinha dorsal do Avaí para reencontro com o Luverdense

Copa do Brasil 01/03/2017 | 06h55 Atualizada em

Seis meses depois da estreia no comando do Avaí, o técnico Claudinei Oliveira volta a enfrentar o Luverdense, justamente o adversário que o Leão venceu em 30 de agosto de 2016 para dar a arrancada na Série B que terminaria com uma das vagas de acesso à elite do Brasileirão. Se naquela vez havia margem para erros, já que tinha o returno todo pela frente, um deslize é proibido a partir das 19h30min desta quarta-feira na Ressacada. Quem perder está eliminado da Copa do Brasil. Empate leva o jogo para pênaltis.

Se a tendência se confirmar, cinco atletas que começam como titulares pelo Leão também estiveram entre os 11 que iniciaram o confronto contra o time de Mato Grosso naquela ocasião: Alemão, Betão, Capa, Marquinhos e Romulo. A conta seria maior se Luan fosse para o jogo, mas o volante segue como desfalque. Titular nesta noite, Diego Jardel começou entre os reservas naquela vez. E é apoiado neste entrosamento do grupo avaiano que o time da Capital espera por mais um triunfo para decolar de vez neste início de temporada.

O jogo contra o Luverdense foi também o primeiro do maestro Marquinhos como titular da equipe após um longo período de afastamento por causa de uma lesão no joelho. Poupado da partida do fim de semana, quando o Avaí confirmou de forma antecipada o título do primeiro turno do Catarinense com a vitória por 3 a 0 sobre o Almirante Barroso, o Galego volta hoje ao time para comandar o meio de campo e tentar levar o time a mais uma vitória.



FICHA TÉCNICA

AVAÍ: Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Renato, Ferdinando, Denilson, Marquinhos e Diego Jardel; Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

LUVERDENSE: Diogo Silva, Aderlan, Neguette, Dalton e Paulinho; Ricardo, Diogo Sodré, Rafael Silva, Erik e Marcos Aurélio; Macena. Técnico: Odil Soares.

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Lehi Sousa Silva e Luciano Benevides de Sousa (trio do DF).

Local: Estádio da Ressacada.

Horário: às 19h30min desta quarta-feira.

