Semana começa com muitas nuvens na maior parte de Santa Catarina /

Previsão do tempo 06/03/2017 | 08h34 Atualizada em

Após uma noite de domingo com muita chuva, a segunda-feira começou com nebulosidade intensa na maior parte de Santa Catarina. A expectativa é que o panorama se mantenha ao longo de todo o dia na maioria das regiões. A exceção é o Oeste, onde o sol e o tempo seco devem predominar. As temperaturas sobem com o passar das horas, porém as máximas serão menores do que nos dias anteriores, com até 30º C na maior parte do Estado.

— O Litoral, Vale do Itajaí, Norte, Sul e Planaltos terão um dia mais nublado com menores aberturas de sol que intercalam com uma chuva no geral fraca e passageira. Nas áreas mais do Oeste e Extremo Oeste, a semana começa com sol ao longo do dia e com tempo seco. As temperaturas ao longo da tarde ficam entre 27 e 30ºC. No Oeste, pode passar um pouco disso — afirma o meteorologista Leandro Puchalski, do Grupo RBS.

Para a terça-feira, o sol deve voltar a predominar na maior parte das regiões. Segundo Puchalski, a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí e Norte ainda têm chance de chuva passageira devido a umidade do mar. Para o resto da semana, a expectativa é de dias quentes.

— O Oeste deverá ter maior quantidade de dias nessa semana com calor mais forte. No entanto, aos poucos na segunda parte da semana, especialmente quinta e sexta-feira, as temperaturas voltam a subir bastante em todas as regiões que terão o retorno do calorão. Para quem está cansado das altas temperaturas, podemos adiantar que há uma tendência de mudança do padrão da atmosfera na segunda quinzena de março, ou seja, chance de uma nova massa de ar com temperaturas mais amenas — diz Puchalski.

Leandro Puchalski: tempo instável em SC