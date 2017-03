Semana começa com temperaturas amenas em Santa Catarina 

Tempo 05/03/2017 | 09h31 Atualizada em

O domingo será de tempo parcialmente nublado a encoberto, com aberturas de sol pela manhã. Segundo informações da Epagri/Ciram, a chuva vem em pancadas com raios entre a tarde e a noite em todas as regiões. Há o risco de temporais, especialmente no Norte do Estado.



A temperatura entra em ligeiro declínio, com máximas de 30ºC neste domingo. No início da semana, a expectativa é de temperatura mais amena na madrugada, especialmente na região serrana. De acordo com a previsão, cidades como Urupema e Bom Jardim da Serra devem ter mínimas de 12ºC na terça-feira.

Confira a previsão para o início da semana em SC:

Março



A semana começa com tempo firme em boa parte do Estado, na quarta-feira há previsão de chuva isolada no início e fim do dia no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Planalto Norte e Litoral Norte, devido a umidade que vem do mar.

O mês será marcado pela passagem de duas frentes frias, entre os dias 10 e 11 e entre os dias 15 e 16, que provocam chuva mais significativa nas regiões catarinenses.

Próximo trimestre



A previsão para a próxima quinzena é de dias quentes e úmidos, com o fim do verão e o início de outono típicos em SC. No fim de março e abril chegam às primeiras massas de ar frio com formação de geada e nevoeiros em algumas localidades do Estado, sobretudo no Planalto Sul. Em maio, massas de ar frio intensas atingem o Sul do Brasil, deixando a temperatura mais baixa, por vezes com geada ampla em Santa Catarina. Apesar disso, o mês de maio deve ser caracterizado pelos tradicionais veranicos, com temperaturas elevadas.

