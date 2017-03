Suposto chefe da Al-Qaeda no Iêmen teria morrido em ataque de drone

Adem 09/03/2017 | 13h15

Um suposto chefe local da Al-Qaeda no Iêmen morreu na quinta-fera em um novo ataque com drone atribuído ao exército americano.

A vítima, identificada como Qasem Jalil, circulava de moto perto de Wadhie, reduto do grupo extremista no sul do Iêmen, quando foi abatido.

O exército americano começou na semana passada uma campanha de ataques aéreos contra posições da Al-Qaeda nas províncias de Abian e Chabwa (sul) e na de Baida (centro).

Nos três primeiros dias de ataques, ao menos 22 supostos extremistas da Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA) morreram, segundo fontes de segurança e tribais.

* AFP