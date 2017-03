Temperatura pode chegar a 35ºC no Oeste do Estado nesta quarta-feira /

Tempo 08/03/2017 | 08h13 Atualizada em

No Litoral, o sol deve aparecer entre nuvens ao longo do dia. Foto: Cristiano Estrela - Agência RBS

A quarta-feira será um dia de temperaturas elevadas na região Oeste de Santa Catarina. Os termômetros devem marcar até 35ºC em cidades como Chapecó. Na maior parte do Estado, o sol deve aparecer entre nuvens, podendo causa chuva fraca e passageira em pontos determinados. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, no litoral a temperatura deve ficar na casa dos 30ºC, mas há chance de trovoadas no fim da tarde em função do calor.

— Para a Grande Florianópolis, Serra, Norte e Vale do Itajaí o dia deverá ter muitas nuvens que tanto permitem aberturas de sol quanto trazem momentos de chuva passageira e no geral fraca. Nas demais regiões o sol aparece com um pouco mais de nuvens no Sul. Devido ao calor, as nuvens aumentam à tarde quando uma chuva de verão bem localizada está prevista. Poucas áreas, mas com trovoadas — diz o meteorologista.

Para a quinta-feira, o calor deve seguir forte, com até 36ºC no Oeste e no Sul do Estado, em meio a uma forte nebulosidade. Na sexta-feira, existe a possibilidade de ocorrem temporais, com até mesmo a queda de granizo em alguns pontos.

Quarta-feira começou muitas nuvens no céu na região da Grande Florianópolis. Foto: Leonardo Gorges - Agência RBS

Imagem de satélite mostra nebulosidade fraca sobre SC.