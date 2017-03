Trump assina novo decreto que deixa o Iraque de fora do bloqueio migratório

Washington 06/03/2017 | 13h57

O presidente Donald Trump assinou nesta segunda-feira um novo decreto que determina o bloqueio temporário à entrada nos Estados Unidos de imigrantes e refugiados de seis países de maioria muçulmana, informou a Casa Branca.

O decreto mantém o bloqueio para pessoas provenientes do Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. No entanto, quem possui vistos válidos e permissões de residência poderão ingressar no país, informou o governo.

O secretário americano de Estado, Rex Tillerson, afirmou que novo decreto migratório é vital para fortalecer a segurança nacional dos Estados Unidos.

"A ordem executiva assinada pelo presidente para proteger a nação da entrada de terroristas estrangeiros é uma medida vital para fortalecer nossa segurança nacional", afirmou o chefe da diplomacia americana.

* AFP