Tubarão vence o Criciúma por 3 a 2 e sai da zona de rebaixamento

Foto: Comunicação CA Tubarão / Divulgação

Com total domínio do segundo tempo, o Tubarão mostrou qualidade e venceu o Criciúma por 3 a 2 pela sétima rodada do Catarinense. No jogo adiado por conta do calendário do Tigre na Copa do Brasil, o visitante veio com um time reserva, que conseguiu manter um primeiro tempo equilibrado. Já na etapa final, o Tubarão voltou com vontade extra para garantir os três pontos, e tomou conta da partida. Com a vitória, o Peixe se afasta da zona do rebaixamento.



Os donos da casa imprimiram o ritmo da partida. O time do técnico Waguinho Dias marcou o Criciúma em cima, que teve dificuldade para colocar em prática o toque de bola característico. Aos 24 minutos de jogo, na cobrança de escanteio de Vitão, Lucas Costa mandou de cabeça sem chances para Edson, e abriu o placar. O empate veio um pouco depois, aos 37, com Carlos Eduardo. Na cobrança de falta, ele mandou no ângulo esquerdo de Luiz Carlos, que nada pode fazer.



No intervalo ninguém mexeu, e o Tubarão voltou melhor. Na pressão da saída de bola do Criciúma, o Peixe criou bons lances de contra-ataque, e Marcos Vinícius se destacou pela direita. Aos 21 minutos, Daniel Costa dominou na entrada da área e bateu firme, para colocar o Peixe na frente. Aos 36, ele de novo, em bela jogada de contra-ataque ampliou a vantagem. No último minuto dos acréscimos, Hélio Paraíba marcou mais um para o Tigre.



Na última rodada do turno, o Criciúma vai de novo com o time reserva, para poupar os titulares. O Tigre viaja para enfrentar a Chapecoense no sábado, às 16h, e o Tubarão joga mais uma em casa. O Peixe terá um confronto direto com outro time que briga para não cair, o Almirante Barroso, no domingo, às 16h.



Ficha



Gols: No primeiro tempo, Lucas Costa (T) aos 23 minutos e Carlos Eduardo (C) aos 37. No segundo tempo, Daniel Costa (T) aos 21 e aos 36, Hélio Paraíba aos 47.



Cartões amarelos: Liel (T), Carlos Eduardo (C), Ferron (C), Andrew (C), Alex Maranhão (C)



Cartão vermelho: Andrew (C)



Tubarão - 3

Luiz Carlos; Gerson, Lucas Costa, Paulo Vinícius e Vitão; Everton Jr. (Guilherme Amorim), Rentería (Valdo Bacabal), Daniel Costa; Rafael Ratão (Lucas Crispim), Marcos Vinícius e Liel

Técnico: Waguinho Dias



Criciúma - 2

Edson; Diogo Mateus, Ianson, Ferron (Alex Maranhão) e Chico (Nino); Carlos Eduardo (Adalgiso Pitbull), Ricardinho e Caique; Pimentinha, Andrew e Hélio Paraíba

Técnico: Deivid



Local: Estádio Domingos Gonzáles

Público: 888

Renda: 33.000

